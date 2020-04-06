شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يلتقي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورغان ستانلي جيمس غورمان.

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وتم خلال اللقاء بحسب وكالة أنباء السعودية "واس" استعراض الفرص الواعدة في المجال المصرفي والاستثماري وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التطرق للخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها بنك مورغان ستانلي في المملكة العربية السعودية.



حضر اللقاء وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ورئيس مورغان ستانلي الدولية فرانك بيتيتجاس والرئيس التنفيذي لمورغان ستانلي في المملكة عبد العزيز العجاجي.