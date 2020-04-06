السعودية تسجل 61 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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"الخليج 365" من الرياض: سجّلت وزارة الصحة السعودية 61 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد " كوفيد 19 " بحسب التحديث على موقعها الرسمي لرصد حالات كورونا، وبلغ عدد الحالات النشطة 1941 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 2463 حالة حتى الآن، تعافت منها 488 حالة. وبلغ عدد الوفيات 34 حتى الآن.

أهابت وزارة الصحة بالجميع الالتزام بالإرشادات الوقائية مثل: تجنب المصافحة ومداومة غسل اليدين والبعد عن التجمعات والبقاء في منازلهم، ضمانًا لسلامتهم وصحتهم ومن أجل صحة المجتمع، والتواصل مع 937 للرد على الاستفسارات والاستشارات بخصوص كورونا على مدار 24 ساعة.

عقوبة الشائعات

في سياق متصل حرص مصدر مسؤول في النيابة العامة على التأكيد أن إنتاج أو نشر الشائعات عبر وسائل التواصل الإجتماعي والمتعلقة بالتجهيزات الطبية وأدواتها أو السلع والأغذية والمنطوية على تزييفٍ للواقعِ بمظاهرٍ تسويقيه كاذبة من شأنها أن توجد انطباعًا مضلّلًا وغير صحيح بعدم وفرة تلك الأدوات الطبية أو السلع أو الأغذية وملاءتها، يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

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وأكد المصدر أنه ستتم معاقبة مرتكبها وكل من اشترك فيها عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه حال الحكم بالإدانة، طبقًَا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وشدد المصدر على أن مركز الرصد النيابي يتابع كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي، ورصد ما ينطوي منه على سلوك آثم ومجرَّم، تحت طائلة العقوبة الجزائية المشددة.

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