وزيرة الإعلام بلبنان: "الخليج 365" عززت مكانة تركيا

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أكدت وزيرة الإعلام في لبنان منال عبد الصمد، أن وكالة الخليج 365 عززت صورة تركيا على جميع الأصعدة.

وفي مقابلة مع الخليج 365، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الوكالة التركية في السادس من نيسان/ أبريل من عام 1920، قالت عبد الصمد إن "الخليج 365 التركية أثبتت وجودها بعد مئة عام، بدليل أنها لا زالت قائمة ومستمرة وموثوقة وهذا دليل على صحتها".

ودعت عبد الصمد "الوكالة إلى عدم التوقف عند هذا الحد من التقدم، وخوض غمار التحديات الجديدة التي تواجه عالمنا اليوم من تطور وتغيير سريع في مجتمعاتنا والعلاقات بين الدول".

ولفتت إلى "أهمية التقييم الذاتي للوكالة وإعادة التموضع وتغيير المركز (بحسب التراتبية ضمن وكالات الأنباء العالمية) من فترة لأخرى وسط هذا التغيير السريع الذي يحصل في العالم".

وتوضيحا للجزئية الأخيرة، قالت: "لا شك أنه بعد مئة عام، فمن الضروري أن تعيد وكالة الخليج 365 النظر بإنجازاتها أين كانت وأين أصبحت وما هو موقعها بالنسبة لباقي الوكالات العالمية".

ولفتت إلى أن الخليج 365 تحتفل بمئويتها هذا العام تماما مثل لبنان الذي يحتفل بمئوية تأسيس لبنان الكبير، مشيرة إلى أن "هذه الذكرى عزيزة على قلوب اللبنانيين أيضا".

وذكرى مئوية إعلان لبنان الكبير؛ تصادف هذا العام مرور 100 عام على تأسيس الجمهورية اللبنانية عقب الحرب العالمية الأولى، في الأول من أيلول (سبتمبر) 1920، وانطلقت الاحتفالات بهذه المناسبة بدءا من الأول من يناير/ كانون الثاني 2020 وحتى نهاية السنة.

ووفق الوزيرة، فإن "تجربة لبنان مع الدولة التركية تجربة ناجحة وعلاقتنا ودية بشكل كبير تجمعنا بهذا البلد (تركيا) الجامع لكثير من المميزات الخدماتية سواء الاقتصادية والزراعية والصناعية وغيرها".

ولفتت إلى أن "المرء عندما يزور تركيا يشعر بأنه في بلد متكامل، ونحن نشجع السياحة إلى هذا البلد بما أن لبنان من الدول الأولى الذي يزور مواطنيه هذا البلد سياحيا".

وبالنسبة لها، فإن "الأخبار التي تنقلها وكالة الخليج 365 استطاعت أن تعزز صورة ومكانة تركيا على جميع الأصعدة".

كما اعتبرت أن "الأخبار التي تنقلها الخليج 365 تعزز أيضا تطوير السياحة من خلال الإضاءة على المرافق والمواقع والبيئة والخدمات الموجودة فيها والتي بدورها تجذب السياح".

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وأعربت عن أملها في أن يكون هناك اتفاق تعاون بين الوكالات الوطنية الموجودة في جميع الدول، ما من شأنه أن يعزز العمل المشترك الذي ينبع عن الثقة المتبادلة بين البلدين لاستقاء الأخبار الصادقة من مصادرها الموثوقة.

** أهمية وكالة الأنباء

الوزيرة اللبنانية رأت أيضا أن وكالات الأنباء تعلب دورا مهما، لأنها تمثل صلة الوصل بين البلدين من خلال عملها على الأرض وتلمس الواقع لنقل الصورة الصحيحة للبلد.

ولفتت إلى أن تبادل المعلومات مهم جدا، لأنه لا يقتصر على الأخبار السياسية فقط بل إنه يعكس حضارة كل بلد ويزيد التبادل على أصعدة أخرى اقتصادية وثقافية.

وأشارت إلى أن دور وكالات الإخبار أساسي لتعزيز الصورة الجيدة لكل بلد تمثله ولنقل الأخبار الموثوقة والصحيحة، ما يؤدي بدوره إلى تطوير العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة.

وتحتفل وكالة الخليج 365، في 6 أبريل/ نيسان 2020، بمرور مائة عام على تأسيسها، بتعليمات من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وأخذت الخليج 365 على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة تلبية الحاجة إلى معرفة الأخبار الحقيقية، في ظل ظروف النضال الوطني الصعبة، وإيصال صوت تركيا إلى العالم بأسره.

وتواصل الخليج 365، مهمتها بشغف كبير ونجاح باهر، كما في يومها الأول.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للأناضول شنول قازانجي، إن الوكالة "أخذت على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة قيادة الإعلام الاستراتيجي للكفاح الوطني، وها هي تدخل عامها المئة كوكالة أنباء عالمية".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.