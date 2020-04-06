خطيب "الأقصى": الخليج 365 لسان حال الفلسطينيين في مواجهة "الاحتلال"

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365الشيخ عكرمة صبري:

- الخليج 365 تعطي عناية كبيرة وفائقة لمتابعة الأحداث في مدينة القدس والمسجد الأقصى

- نأمل أن تستمر هذه الوكالة في سياستها المعتدلة والموضوعية

- دليل نجاح الخليج 365 هو دقتها وصدقها في توصيل المعلومة





قال الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأٌقصى، إن وكالة الخليج 365، هي "لسان حال الفلسطينيين الذين يعانون بطش الاحتلال الإسرائيلي".

وقدّم الشيخ صبري، التهنئة لوكالة الخليج 365 في الذكرى المئوية لتأسيسها، التي تصادف اليوم الاثنين.

وقال في تصريح خاص للأناضول: "نحن نعتبر هذه الوكالة لسان حال الفلسطينيين، وتحديدا المقدسيين، الذين يعانون بطش وظلم الاحتلال".

وأضاف: "نثمن حقيقة أن هذه الوكالة تعطي عناية كبيرة وفائقة لمتابعة الأحداث في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى العمق التاريخي والديني لتركيا في فلسطين".

والشيخ صبري هو أيضا رئيس الهيئة الإسلامية العليا بالقدس، وهي أهم مؤسسة دينية شعبية في المدينة المحتلة.

وقال: "ما يدل على نجاح هذه الوكالة العريقة، التي مضى على تأسيسها 100 عام، هو دقتها وصدقها في توصيل المعلومة".

Advertisements

وأضاف: "نحن ننتهز هذه الفرصة لنثمن جهود القائمين على وكالة الخليج 365، السابقين منهم والحاضرين، ونحن نأمل أن تستمر هذه الوكالة في سياستها المعتدلة والموضوعية حتى تواصل كسب ثقة الجمهور العربي والعالمي".

وتابع الشيخ صبري: "نبارك للوكالة والعاملين فيها هذه الذكرى الطيبة، وإلى الأمام وبالله التوفيق".

وتحتفل وكالة الخليج 365، في 6 أبريل/ نيسان 2020، بمرور مئة عام على تأسيسها، بتعليمات من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وأخذت الخليج 365 على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة تلبية الحاجة إلى معرفة الأخبار الصحيحة، في ظل ظروف النضال الوطني الصعبة، وإيصال صوت تركيا إلى العالم بأسره.

وتواصل الخليج 365، مهمتها بشغف كبير ونجاح باهر، كما في يومها الأول.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للأناضول شنول قازانجي، إن الوكالة "أخذت على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة قيادة الإعلام الاستراتيجي للكفاح الوطني، وها هي تدخل عامها المئة كوكالة أنباء عالمية".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.