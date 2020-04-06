شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل أقل عدد حالات إصابة يومية بفيروس كورونا منذ فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت الاثنين حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا تقل عن 50 حالة وذلك لأول مرة منذ ذروة تفشي الفيروس في 29 فبراير شباط.

وبلغ ععد الحالات الجديدة المسجلة 47، ليصل اجمالي الحالات إلى 10284 حالة. كما سجلت 3 حالات وفة ليصبح اجمالي الوفيات 186.

وكانت السلطات مددت قبل يومين الاجراءات الاحترازية المفروضة في البلاد للحد من تفشي العدوى بالفيروس.

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