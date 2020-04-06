رسائل بين الكونجرس والإدارة الأمريكية حول صناعة الطيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طالب المسؤولون الديموقراطيّون في الكونجرس الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب الأحد الإسراع في إنقاذ شركات الطيران في مواجهة كوفيد-19، وذلك تجنّبًا لتسريح موظّفين، حسب ما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.

ونقلت الصحيفة رسالةً بعثها المسؤولون الديموقراطيّون إلى وزير الخزانة ستيفن منوتشين قالوا فيها "نحضّكم على إبرام اتّفاقيات للدّعم المباشر للأجور، بشكل سريع وعادل".

وقالت الرئيسة الديموقراطيّة لمجلس النواب نانسي بيلوسي وزعيم الأقلّية الديموقراطيّة في مجلس الشيوخ تشاك شومر في هذه الرسالة، "يجب ألا تكون المساعدة مصحوبة بشروط غير معقولة قد تدفع صاحب عمل إلى اختيار الإفلاس" بدلاً من الإبقاء على موظّفيه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الديموقراطيّين "يدركون الحاجة ... إلى حماية أموال دافعي الضرائب المستخدمة لإنقاذ" قطاع الطيران، لكنّهم يشدّدون في المقابل على أنّ "الإدارة يجب أن تضمن التزام الشركات بحماية العمّال".

وتعاني شركات الطيران بشكل خاص من الأزمة المرتبطة بكوفيد-19، وقد اضطرّت إلى تعليق غالبيّة نشاطها في إطار الجهد العالمي لوقف انتشار الفيروس.

إلى ذلك، قالت شركة بوينج إنها ستمدد تعليقها المؤقت لعمليات الإنتاج في مرافقها بولاية واشنطن حتى إشعار آخر.

وكانت أكبر شركة لصناعة الطائرات في الولايات المتحدة قد أعلنت في 23 مارس/ آذار إنها ستوقف الإنتاج في مصنعها بولاية واشنطن كإجراء مؤقت للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا. وكان من المتوقع استئناف الإنتاج أوائل هذا الأسبوع.

وامتنعت بوينج عن تحديد الموعد الذي يمكن أن يتم استئناف الإنتاج فيه. وقالت إن هذه الإجراءات «يجري اتخاذها في ضوء استمرار تركيز الشركة على صحة وسلامة الموظفين والتقييم الحالي لانتشار كوفيد-19 في ولاية واشنطن... والتوصيات الإضافية من السلطات الصحية الحكومية».