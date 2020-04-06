عاجل.. زلزال يضرب مناطق جنوبي الأردن وإسرائيل

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هز زلزال بقوة محدودة، صباح اليوم، مناطق في جنوب الأردن وإسرائيل.

وأكد محافظ العقبة الأردنية غسان الكايد، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، أن هزة أرضية بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ضربت المدينة في تمام الساعة الـ08:05، ولم تسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وشعر بها السكان وخرج بعضهم إلى الشوارع تخوفا من ارتدادات محتملة.

وأشار رئيس مرصد الزلازل الأردني محمود القريوتي، في تصريح صحفي، إلى أن الهزة وقعت على مسافة 60 كيلومترا جنوب المدينة، وعلى عمق 8 كيلومترات.

كما هز الزلزال أيضا منطقة إيلات جنوبي إسرائيل حيث تراجعت قوته حتى 4.3 درجة بمقياس ريختر، بحسب معهد فيزياء الأرض الإسرائيلي، دون ورود تقارير عن إصابات أو أضرار مادية جراءه.