شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع التركية تفرض قيودا شديدة على تحركات قواتها فى سوريا خوفا من كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فرضت وزارة الدفاع التركية، قيودا واسعة على تحركات وتنقلات قواتها فى مناطق العمليات العسكرية التى تنفذها فى سوريا، على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية أولجارى دينيزير - وفقا لقناة "روسيا اليوم"، الأحد - إن كل القوات المنتشرة فى مناطق العمليات العسكرية داخل سوريا، ستستطيع الخروج منها أو الدخول إليها، فقط بسماح خاص من قبل قائد الجيش.
وأوضح دينيزير، أنه بالتالى سيتم تقليص تحركات الكوادر المنفردة والقوات بشكل عام إلى أقل درجة ممكنة باستثناء الحالات التى تعتبر ضرورية.
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