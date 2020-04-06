وثيقة.. ما هو عقار الأنفلونزا الذي تخزنه اليابان لاستخدامه في علاج كورونا؟

دبي - بواسطة محمد فارس © ارشيفية ارشيفية

القاهرة (وكالات)

كشفت وثيقة حكومية رسمية أن اليابان تدرس زيادة مخزونها من عقار أفيجان المخصص لعلاج الأنفلونزا، لاستخدامه في علاج مرضى فيروس كورونا المستجد، إذا ثبتت فعاليته.

عقار أفيجان المعروف أيضا باسم فافيبيرافير، تنتجه شركة فوجي المتخصصة في صناعة الكاميرات، وتعتقد اليابان إن بإمكانها استخدامه في علاج مليوني شخص.

ونقلت وكالة رويترز، عن وسائل إعلام يابانية اليوم الأحد أن طوكيو تأمل زيادة إنتاجها من هذا العقار 3 أضعاف مستواه الحالي الذي يكفي لعلاج 700 ألف شخص إذا استخدمه مرضى فيروس كورونا.

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وتمت الموافقة على استخدام هذا العقار في اليابان في 2014. ويجري اختبار أفيجان في الصين كعلاج لكوفيد-19.

وتعتزم الحكومة أيضا إعطاء أولوية لعملية التجارب السريرية لهذا العقار حتى يمكن الموافقة رسميا على استخدامه في علاج مرضى كورونا.

وطبقا للوثيقة تعتزم اليابان أيضا زيادة الدعم للشركات المحلية التي تورد الكمامات والمطهرات وستضمن توافر قدرة كافية لتوريد 700 مليون كمامة شهريا.

وقالت صحيفة نيكي يوم الأحد إنه في إطار الجهود الرامية إلى الحد من اعتمادها على الصين كمركز للتصنيع ستدعم اليابان الشركات التي ستعيد بعضا من مرافقها الإنتاجية إلى اليابان.