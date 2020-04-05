الأحد.. ارتفاع ضحايا كورونا في 5 دول عربية

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، مساء الأحد، في 5 دول عربية، الإمارات وقطر ومصر والمغرب وتونس، عقب تسجيل إصابات ووفيات جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 294 إصابة جديدة ليصبح الإجمالي 1798.

وأوضحت الوزراة في بيان أن عدد حالات الشفاء بلغ 144 بعد تسجيل 19 حالة شفاء.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة القطرية تسجيل وفاة جديدة ليرتفع اجمالي الوفيات إلى 4.

كما كشفت الوزارة في بيان، تسجيل 279 حالة جديدة ليصل الإجمالي إلى 1604.

كما لفتت وزارة الصحة القطرية أنه "تماثل 14 للشفاء، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 123".

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 103 إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء 6 ووفاة 7.

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وأضافت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بكورونا حتى الأحد، هو 1173، تعافى منهم 247، وتوفي و78.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، ارتفاع عدد وفيات كورونا إلى 69، عقب تسجيل 11 حالة جديدة.

فيما ارتفع عدد المصابين إلى 990 حالة عقب تسجيل 107 حالة جديدة.

جاء ذلك في تصريح صحفي لمحمد اليوبي مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة المغربية.

كما أعلن اليوبي تماثل 6 حالات جديدة للشفاء، رفعت عدد المتعافين إلى 71 شخصا.

وأعلنت تونس، ارتفاع عدد الوفيات بالفيروس إلى 22 وفاة، بعد تسجيل 4 وفيات جديدة.

ووفق بيان وزارة الصحة بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 574، بعد تسجيل 21 حالة جديدة.

وحتى مساء الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و259 ألفا، توفي منهم أكثر من 68 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 259 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.