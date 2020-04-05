الإمارات تشيد بالدور السعودي في تحقيق التوازن في الأسواق العالمية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عدنان نجم

أشادت دولة الإمارات بالدور الايجابي والمحوري للمملكة العربية السعودية في تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية، مثمنة في الوقت نفسه تعاون الدول المنتجة من خارج «أوبك» وعلى رأسها روسيا في هذا المجال.

وقال المهندس سهيل بن فرج المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، في تصريحات اليوم، أن دولة الإمارات تدعم مقترح المملكة العربية السعودية بالدعوه لعقد اجتماع عاجل لدول «أوبك بلس» ومجموعة من الدول الأخرى بما يضمن تحقيق التوازن والاستقرار في الأسواق العالمية.

وأضاف: «إن تكاتف جهود الدول المنتجة للنفط مطلب أساسي ومسؤولية مشتركة لا تقتصر فقط على مجموعه دول اوبك بلس بل على جميع المنتجين حول العالم مما سيساهم في معالجة ضعف الطلب العالمي في الأسواق».

وقال الوزير المزروعي: «إن حكومة دولة الإمارات تشيد بالدور الإيجابي والمحوري للمملكة العربية السعودية على ما تبذله من جهود عظيمة لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية. ولا ننسى دور المملكة السابق في اتفاقية أوبك بلس حيث قامت بتحمل نسبة خفض أكبر من حصتها».

وثمن المزروعي كذلك الدور المهم الذي تقوم به دول خارج أوبك وعلى رأسها جمهوريةروسيا الاتحادية لتعاونهم البناء لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية.

وختم المزروعي بالقول إن «دولة الإمارات على ثقة بأن جميع الدول المنتجة ستقوم بعمل تعاوني مشترك بأسرع وقت ممكن، لمعالجة ضعف الطلب على النفط في الأسواق العالمية مما سيساعد على إبقاء المخزون النفطي العالمي بمستويات معقولة.»