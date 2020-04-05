«في زمن كورونا».. لعبة تُعمّق الترابط الأسري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت: سهيلة ناصر

استغل الشاب الفلسطيني المقيم في لبنان مارتن خليل فترة الحجر المنزلي، التزاماً بقواعد السلامة من الإصابة بفيروس «كورونا»، ليستوحي «لعبة ورقية»، من إعداده وتصميمه، بحكم اختصاصه في التصميم الجرافيكي، أطلق عليها اسم «في زمن كورونا»، اقتباساً من رواية «الحب في زمن الكوليرا» للروائي جابرييل جارسيا ماركيز.

قال مارتن خليل «اللعبة تتيح الاندماج والتواصل بين أفراد العائلة الواحدة، في استراحة من عالم التكنولوجيا والهواتف الذكية، وذلك من خلال 96 سؤالاً و24 تحدياً، وتغيب خلالها معادلة الربح والخسارة، في أجواء يسودها المرح والمتعة والتسلية والتي تظهر عند تنفيذ أمر التحدي.. مثلاً كأن يطلب أحد التحديات من الشخص المواظبة على تكرار كلمة «كورونا» حتى تنتهي اللعبة. ومن أجواء «كورونا» ضمّ كتيب التعريف المرفق باللعبة صفحتين توعويتين مرفقتين برسومات توضيحية ونصاً مبسطاً حول الفيروس والعوارض وطرق الوقاية.

عمد خليل إلى تسويق نسخ الطبعة الأولى من اللعبة، بمقاطع مصورة جاذبة، عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع توليه مهام التوزيع لطالبيها في المناطق اللبنانية ضمن الساعات المسموحة للتجول. يقول «تم نفاد الكمية خلال خمسة أيام.. واليوم أعمل على الطبعة الثانية لإصدار خمسين نسخة جديدة، آخذا بطرح إضافات على اللعبة بناء على اقتراحات وتقييمات من أشخاص جربوها، بهدف تطويرها وتحسينها».