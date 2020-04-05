اتحاد السلة يعتمد التحول الرقمي الكامل في كافة نشاطاته

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نجح اتحاد الإمارات لكرة السلة في استغلال فترة توقف الأنشطة لرفع كفاءة منظومة العمل التكنولوجية بالكامل بالاعتماد على التحول الذكي الكامل، والاستفادة من نظام «العمل عن بُعد» في إنجاز المهام بأعلى درجة من الجودة، سواء على المستوى المحلي أو الخليجي أو العربي، ولاسيما أن الاتحاد يستضيف مقر اللجنة التنظيمية الخليجية وأمانتها العامة، وبه أعضاء في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي ولجانه المختلفة، ومن هنا فقد حدثت اتصالات واجتماعات عدة في الأيام الأخيرة، وصدرت الكثير من القرارات على كافة المستويات على ضوء المشاورات والتنسيق والتعاون مع كافة المعنيين.

وأكد سالم المطوع أمين السر العام للاتحاد الإماراتي أمين عام اللجنة التنظيمية الخليجية عضو المكتب التنفيذي وأمين الصندوق للاتحاد العربي أن العمل قائم على قدم وساق في كافة الاتجاهات.

وقال: «بالنسبة للمشاركات العربية فقد تم الاتفاق على عدم إجراء أي تغييرات على بطولة منتخبات الرجال المقرر إقامتها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بتونس، خاصة أن الفترة الزمنية التي تفصلنا عن نوفمبر طويلة، ومن المتوقع أن تشهد عودة النشاط، كما أن بطولة الأندية الخليجية في البحرين في نوفمبر أيضاً لم يتم التطرق لها بالتأجيل لنفس السبب وكل ذلك تم من خلال الاتصالات عن بعد أيضاً».

وتابع المطوع: من حسن الحظ أن اتحاد السلة الإماراتي كان قد اعتمد التحول إلى الممارسات الذكية و«الرقمنة» في كافة أنشطته في الشهور الماضية اعتباراً من بداية الموسم الحالي في سبتمبر الماضي، وهو الأمر الذي جعلنا مؤهلين للدخول بسهولة في المرحلة الأخيرة، حيث إن الأندية تقوم بتسجيل قوائمها إلكترونياً، والمخاطبات بينها وبين الاتحاد إلكترونياً واللجان أيضاً تمارس أعمالها إلكترونياً.

وأكد المطوع: «بالنسبة لاجتماع مجلس إدارة اتحاد السلة المقبل سوف نعقده عن بعد بنظام الاتصال المرئي، حيث إننا استفدنا من برنامج «تيمز» الذي اعتمدته اللجنة الأولمبية في اجتماعها الأخير، معتبراً أن مقترحات الموسم الجديد، واللاعبين الأجانب واللائحة الاسترشادية للنظام الأساسي ستكون على مائدة النقاش ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل الذي لم نحدد موعده بعد.