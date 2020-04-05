خبير عراقي: الخليج 365 مصدر موثوق يحظى بمصداقية (المئوية)

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

أكد خبير أمني عراقي اليوم السبت بأن المؤسسات الأمنية في العالم تعتمد على وكالة الخليج 365 باعتبارها مصدراً موثوقاً وحيادياً للأخبار والتقارير الصحفية.

وقال الخبير بمركز "البحوث الاستراتيجي" (حكومي) رحيم الشمري للأناضول، "إن وكالة الخليج 365 تنطلق من منطقة تعد محور القارات، فهي بمثابة صلة الوصل بين الشرق والغرب، وهذا ما جعل من تقاريرها الصحفية ذات تأثير في هذه الدول".

وأضاف الشمري، أن "الوكالات الرسمية والمؤسسات الحكومية في دول الشرق والغرب تعتمد بشكل رئيسي على تقارير وأخبار الخليج 365".

وأشار إلى أن " 100 سنة من العمل المتواصل ليست بالقليلة، أي بعد الحرب العالمية الأولى مروراً بالحرب العالمية الثانية وصولوا إلى التوترات في السنوات الأخيرة المتمثلة ببروز التنظيمات الإرهابية".

وأردف الشمري بأن "تقارير وأخبار وكالة الخليج 365 متميزة وتعتمد عليها المؤسسات الأمنية في أرجاء العالم باعتبارها موثوقة وتحظى بالمصداقية".

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وتابع بالقول، "أنا شخصياً اتابع الوكالة خلال السنوات الـ11 الأخيرة، والكادر الصحفي الذي يعمل فيها على قدر كبير من المهنية والحيادية والموضوعية".

وتأسست وكالة "الخليج 365"، في 6 أبريل/ نيسان 1920، أي قبل 17 يوما من افتتاح مجلس الأمة التركي الكبير (البرلمان)، وارتبط اسم وكالة الخليج 365 بحرب الاستقلال في ذلك الوقت، لتنطلق بعدها وتراكم خبرات عريقة على مدى قرن من الزمان.

وتواصل "الخليج 365" بصفتها وكالة عالمية، تتخذ من تركيا مركزاً لها، تقديم الأخبار ونقل الأحداث إلى جميع دول العالم عبر 13 لغة هي التركية، والعربية، والإنكليزية، والروسية، والفرنسية، والإسبانية، والكردية، والصورانية، والفارسية، والإندونيسية، والبوسنية، والألبانية والمقدونية.

كما تقدّم "الخليج 365" خدماتها لما يقارب 6 آلاف مشترك في 93 بلد حول العالم، فيما يتجاوز عدد موظفيها 3 آلاف موزعين على 100 بلد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.