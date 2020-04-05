جونز هوبكنز: 100 ألف إصابة عالمياً بكورونا خلال يوم واحد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية أن عدد حالات الإصابة بكورونا المستجد تجاوز للمرة الأولى 100 ألف حالة خلال يوم واحد في العالم، السبت، في وقت تجاوز فيه عدد الوفيات العالمية 65 ألف حالة وفاة، بينما شفي 233300 شخص على الأقل حتى اليوم.

وتم تشخيص أكثر من 1206480 إصابة في 190 دولة ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، إلا أن هذا العدد لا يعكس الحصيلة الحقيقية بالنظر إلى أنّ عدداً كبيراً من الدول لا يجري فحوصاً إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات.

وتجاوز عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حاجز الـ300 ألف أمس، بينما توفي أكثر من 8175 شخصًا بسبب مضاعفات متعلقة بالفيروس. وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي من أن الأسابيع المقبلة ربما تكون الأكثر ضررًا لبلاده.

وتبقى إيطاليا التي سَجَّلت أول إصابة في أواخر فبراير/ شباط، الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء من حيث عدد الوفيات الذي وصل إلى 15362 وفاة من أصل 124632 إصابة. وشفي 20996 شخصاً وفق السلطات الإيطالية. والدول الأكثر تضرراً بعد إيطاليا هي إسبانيا حيث توفي 12418 شخصاً من أصل 130759 إصابة، ثم فرنسا مع 7560 وفاة من أصل 89953 إصابة، والمملكة المتحدة مع 4313 وفاة من أصل 41903 إصابة.