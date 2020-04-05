شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 77 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 77 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 556 حالة.

ومن جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجار الله، أن مخالفى الإقامة الذين سيغادرون الكويت بعد تسليم أنفسهم إلى وزارة الداخلية فى المدة التى حددتها لكل دولة، لا يحتاجون إلى محاجر صحية فى بلادهم، موضحا أن وزارة الصحة ستفحصهم فى مطار الكويت؛ للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأشار الجار الله، فى تصريح صحفى، اليوم الأحد، إلى أنه تم ابلاغ رؤساء البعثات الدبلوماسية فى الكويت بهذا الإجراء؛ للتنسيق مع دولهم واعتماد فحص الكويت الخاص بالفيروس، لعدم إخضاع هذه الدول رعاياها للحجر الصحى عند وصولهم إلى بلادهم.

Advertisements

ولفت الى أن الإجراء الكويتى يسهل عملية دخول المخالف للإقامة إلى بلاده، وفى الوقت نفسه عدم إرهاق المنظومة الصحية فى الدول المستقبلة لرعاياها، مبينا أن العمل بما أعلنته وزارة الداخلية بعدم (التبصيم)، بما يسمح بإمكانية عودة المخالف إلى الكويت مرة أخرى بعد حصوله على تأشيرة دخول جديدة.