شكرا لقرائتكم خبر عن «إعمار»: 3.18 مليون درهم إيجارات مستحقة على «الإمارات للصرافة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
أكدت شركات «إعمار» الـ3 في إفصاحات منفصلة أنه لا يوجد انكشاف لديها مع «إن إم سي» أو «فينابلر»، إنما علاقة إيجارية وتعاملات بسيطة لكل من «إعمار مولز» و«إعمار العقارية».
وقالت «إعمار مولز» لا توجد علاقة مع «إن إم سي» أو «فينابلر»، لكن علاقة إيجارية مع «الإمارات للصرافة» تستحق بموجبها 1.4 مليون درهم، بالإضافة لشيكات مؤجلة الدفع من «الإمارات للصرافة» بمبلغ 1.78 مليون درهم وفقاً لتلك العلاقة الإيجارية، ليصل الإجمالي إلى 3.18 مليون درهم.
وقالت «إعمار العقارية» إنه لا توجد علاقة مع «إن إم سي» أو «فينابلر»، لكن يوجد مبلغ بسيط مستحق للشركة من «الإمارات للصرافة» بنحو 167 ألف درهم، وتعاملات بسيطة بين «إعمار مولز»، فيما أكدت «إعمار للتطوير» عدم وجود أي علاقة مع هذه الشركات.
كانت هذه تفاصيل خبر «إعمار»: 3.18 مليون درهم إيجارات مستحقة على «الإمارات للصرافة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.