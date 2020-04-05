«إعمار»: 3.18 مليون درهم إيجارات مستحقة على «الإمارات للصرافة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكدت شركات «إعمار» الـ3 في إفصاحات منفصلة أنه لا يوجد انكشاف لديها مع «إن إم سي» أو «فينابلر»، إنما علاقة إيجارية وتعاملات بسيطة لكل من «إعمار مولز» و«إعمار العقارية».

وقالت «إعمار مولز» لا توجد علاقة مع «إن إم سي» أو «فينابلر»، لكن علاقة إيجارية مع «الإمارات للصرافة» تستحق بموجبها 1.4 مليون درهم، بالإضافة لشيكات مؤجلة الدفع من «الإمارات للصرافة» بمبلغ 1.78 مليون درهم وفقاً لتلك العلاقة الإيجارية، ليصل الإجمالي إلى 3.18 مليون درهم.

وقالت «إعمار العقارية» إنه لا توجد علاقة مع «إن إم سي» أو «فينابلر»، لكن يوجد مبلغ بسيط مستحق للشركة من «الإمارات للصرافة» بنحو 167 ألف درهم، وتعاملات بسيطة بين «إعمار مولز»، فيما أكدت «إعمار للتطوير» عدم وجود أي علاقة مع هذه الشركات.