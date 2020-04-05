شكرا لقرائتكم خبر عن بركان «ثيرا» يطمس حضارة قبل 3580 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي
توصلت دراسة حديثة أجرتها جامعة أريزونا الأمريكية، إلى أن أقدم حضارات اليونان وأوروبا «المينوسية» والمسماة نسبة إلى مؤسسها الإمبراطور مينوس، وتقع في جزيرة كريت وتواجدت قبل 3580 سنة اندثرت بفعل بركان ثيرا الذي حدث في العام 1560 قبل الميلاد، وهو من أكثر الكوارث الطبيعية المدمرة في تاريخ الأرض وفقاً للدراسة.
وقالت شارلوت بيرسون عالمة الأنثروبولوجيا من جامعة أريزونا: أجرينا مسحاً كاملاً بواسطة التقنيات المتقدمة لجزيرة كريت، ما سمح لنا بتحديد وقت ثوران البركان بالوقت الذي حصل فيه، وجاءت دراستنا بعد متابعة وقياس انخفاض نسبة الكالسيوم على أشجار الصنوبر في المكان الذي حدث فيه البركان على مدار سنوات، وتعتبر المينوسية أول حضارة تقوم ببناء الطرق المعبدة في أوروبا.
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