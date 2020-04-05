شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام الاردنى: إجراءات إضافية للرقابة على تطبيق الحظر الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الإعلام الاردنى أمجد عودة العضايلة، أن الحظر الشامل الذى تمّ فرضه يوم الجمعة، قد يتكرّر مجدداً خلال الأيّام المقبلة، بنفس الآليّة والطريقة، وذلك بحسب تطوّرات الأحوال وأعداد الإصابات، بهدف تمكين فرق التقصّي الوبائي من العمل بكفاءة وفاعليّة.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، قال العضايلة، إن العديد من الملاحظات وردتنا حول وجود تجاوزات وحالة من عدم التقيّد بحظر التجوّل في بعض المناطق، خصوصاً في قرى وأحياء بعض المحافظات، مؤكداً أن إجراءات إضافيّة سيتم تطبيقها قريباً للرقابة على تنفيذ تعليمات الحظر وضمان الالتزام به.

وكشف أن القوّات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة ستبدأ بمراقبة سير الحظر باستخدام تقنيّات حديثة مثل طائرات الدرونز، وكاميرات المراقبة، وغيرها، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّ كلّ من يتجاوز أو يخالف التعليمات.

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ولفت العضايلة إلى أن اليوم يعدّ محطّة مهمة في معركة الأردن ضد وباء كورونا، مضيفا "أنهينا أسبوعين من حظر التجول تخللها يوم كامل من الحظر الشامل أمس الجمعة".

وأعرب عن تقديره لتعاون وصبر المواطنين الملتزمين بقرارات وإجراءات الحكومة ولاسيما حظر التجول، مؤكداً أن التزام المواطنين هو السبيل الوحيد والسريع لحصر الوباء والتعامل مع الإصابات، ورفع الحظر والعودة إلى الحياة الاعتيادية.