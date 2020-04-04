تسجيل 250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بـ”كورونا” في قطر

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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 250 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس “كورونا” (كوفيد-19)، بينما وصل إجمالي حالات الشفاء المسجلة في قطر إلى 109 حالات، موضحة أن بعض حالات الإصابة الجديدة تعود إلى المسافرين العائدين من الخارج أو لمخالطين لهؤلاء المسافرين من مواطنين ومقيمين. وفقاً لوكالة الأنباء القطرية.
وكشفت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 16 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء من فيروس “كورونا” في قطر إلى 109 حالات، وأهابت أيضاً بالمواطنين والمقيمين في الحجر الصحي المنزلي بضرورة الالتزام التام بالاشتراطات المحددة والتقيد بإجراءات الحجر للحد من تفشي الفيروس.
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