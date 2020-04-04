النيابة : الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه جريمة كبرى تستوجب التوقيف

أكدت النيابة العامة أن الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة.

جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت فيها:

“يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة.”