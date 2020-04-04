- 1/2
- 2/2
أكدت النيابة العامة أن الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات، من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة.
جاء ذلك في تغريدة للنيابة العامة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قالت فيها:
“يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة.”
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة : الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه جريمة كبرى تستوجب التوقيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.