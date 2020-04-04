*الظاهرة منصور بن حمدان البلوي ، عاشق اتحادي بفكر عال العال ، تدرج في خدمة عشقه من أيام الرئيس العبقري عبدالفتاح ناظر والمدرب بوب هاتون ، واصل في خدمة عشقه عملا ودعما حتى وصل إلى سدة رئاسة نادي الاتحاد ، وخرج بتصريحات منها : قال سأوصل الاتحاد إلى العالمية ، فعلا : قال وفعل ، قدم نادي الاتحاد كنادي شامل ومتكامل بكل الألعاب ، في عهد رئاسته تحققت بكل الألعاب بطولات وإنجازات تفوق الوصف والخيال ، برغم سوء الأجواء المحيطة من حرب خارجية من المنافسين ، وحرب داخلية من المندسين الذين يغلبون مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة الاتحاد ، ولكن ذلك الظاهرة منصور البلوي لم يأبه بهم ، بل واصل عمله بكل جدارة واقتدار ، اسعد عشاق الاتحاد من المحيط إلى الخليج ، حينما عمل فريقا كتيبة إعدام لكل المنافسين ، كانوا النمور في الملعب مبعث الفرح والسعادة والسرور ، وفي المدرج أخر جمال عال العال .

*الظاهرة منصور البلوي سيطل إعلاميا عبر لقاء منتظر ومرتقب ، برغم أن تلك القناة هاجمته كثيرا ، وتبنت أشخاص لمهاجمته ، ولكن الظاهرة منصور البلوي كالعادة قلبه كبير ، وواثق الخطوة يمشي ملاكا .

* سبحان وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي/ حمزة السيد