شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الأحياء المشمولة بحظر التجول الكامل في جدة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:
نشرت المديرية العامة للأمن العام، اليوم السبت، خريطة الأحياء المشمولة بقرار حظر التجول الكامل على مدار الـ24 ساعة، في جدة.
وأوضحت أن الأحیاء التي شملھا قرار حظر التجول بداية من الثالثة عصر اليوم، ھي (كیلو 14 جنوب، کیلو 14 شمال، المحجر، غلیل، القريات، کیلو 13، بترومین).
ويأتي قرار حظر التجول على مدار اليوم، في ضوء التوصیات الصحیة المقدمة من الجھات المعنیة بتعزيز الإجراءات والتدابیر الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر خريطة الأحياء المشمولة بحظر التجول الكامل في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.