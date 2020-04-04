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خريطة الأحياء المشمولة بحظر التجول الكامل في جدة

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محمد النحاس 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

نشرت المديرية العامة للأمن العام، اليوم السبت، خريطة الأحياء المشمولة بقرار حظر التجول الكامل على مدار الـ24 ساعة، في جدة.

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وأوضحت أن الأحیاء التي شملھا قرار حظر التجول بداية من الثالثة عصر اليوم، ھي (كیلو 14 جنوب، کیلو 14 شمال، المحجر، غلیل، القريات، کیلو 13، بترومین).

ويأتي قرار حظر التجول على مدار اليوم، في ضوء التوصیات الصحیة المقدمة من الجھات المعنیة بتعزيز الإجراءات والتدابیر الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس .

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