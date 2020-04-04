شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة الأحياء المشمولة بحظر التجول الكامل في جدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - جدة:

نشرت المديرية العامة للأمن العام، اليوم السبت، خريطة الأحياء المشمولة بقرار حظر التجول الكامل على مدار الـ24 ساعة، في جدة.

Advertisements

وأوضحت أن الأحیاء التي شملھا قرار حظر التجول بداية من الثالثة عصر اليوم، ھي (كیلو 14 جنوب، کیلو 14 شمال، المحجر، غلیل، القريات، کیلو 13، بترومین).

ويأتي قرار حظر التجول على مدار اليوم، في ضوء التوصیات الصحیة المقدمة من الجھات المعنیة بتعزيز الإجراءات والتدابیر الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.