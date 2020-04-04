دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع YouTube تستعد لإطلاق خدمة “Shorts” الجديدة لمنافسة TikTok ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد تقرير جديد اليوم على خطط YouTube القادمة لإطلاق خدمة جديدة لنشر مقاطع الفيديو القصيرة لمنافسة تطبيق TikTok، والتي تنطلق بعنوان “Shorts”.

تستعد منصة اليوتيوب الإجتماعية لمنافسة تطبيق TikTok الشهير من خلال خدمة جديدة تطور حالياً وفقاً لمصدر مطلع على خطط اليوتيوب، حيث أكد المصدر على أن خدمة اليوتيوب الجديدة التي ستعرف بعنوان “Shorts”، ستضم مجموعة من الأدوات الإبداعية.

كما أشار مصدر التسريبات إلى أن اليوتيوب ستحرص على الإستفادة من القاعدة الكبيرة لمستخدمي منصة اليوتيوب كأساس لإطلاق خدمة “Shorts” الجديدة.

من جانب أخر تأتي خدمة “Shorts” الجديدة بشكل منفصل عن قصص اليوتيوب، إلا أن التسريبات لم توضح جهات الإختلاف بين قصص اليوتيوب التي تعمل بالفعل على التركيز على مقاطع الفيديو القصيرة، وخدمة “Shorts”، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الخدمة الجديدة ستنطلق بقيود أقل.

Advertisements

وتشير التوقعات إلى رغبة منصة اليوتيوب لمنافسة تطبيق TikTok بشكل مباشر الآن بعد أن حققت الأخيرة نمو سريع في عدد المستخدمين، بشكل خاص في سوق الولايات المتحدة وسوق الصين.

وقد إستطاع تطبيق TikTok إجتذاب قاعدة كبيرة من المستخدمين منذ إنطلاقه الأول خلال عام 2016، ويعود السبب في ذلك إلى توفر التطبيق على منصتي الأندوريد وiOS بتجربة سلسة وسريعة لتسجيل ونشر مقاطع الفيديو القصيرة، مع دعم المستخدمين بالمؤثرات والموسيقى لتحرير الفيديو.

يذكر أن التقرير لم يوضح موعد لإطلاق خدمة “Shorts” الجديدة من اليوتيوب، إلا أن التوقعات تشير إلى خطط الشركة لإطلاق الخدمة قبل نهاية هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع YouTube تستعد لإطلاق خدمة “Shorts” الجديدة لمنافسة TikTok ظهر على التقنية بلا حدود.