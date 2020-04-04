الأردن يعلن حظر التجول "الكامل" لمدة 24 ساعة

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وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي، عن تخفيف حظر التجوّال المفروض لمواجهة فيروس كورونا والذي أدّى لتوقيف أكثر من 1600 شخص بسبب خرقهم إيّاه.
شاهد أيضاً من رويترز: "اقتلوهم بالرصاص".. رئيس الفلبين يقول إنه لن يتساهل مع مخالفي إجراءات العزل
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أستراليا تبدأ تجارب ما قبل المرحلة السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا
قالت وكالة العلوم الوطنية الأسترالية إنها بدأت المرحلة الأولى من اختبار لقاحات لمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا فيما تنضم إلى سباق عالمي لوقف الجائحة.Reuters
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مصادر: متسللون على صلة بإيران استهدفوا البريد الإلكتروني لموظفي منظمة الصحة العالمية في أزمة كورونا
قالت أربعة مصادر مطلعة إن متسللين يعملون لصالح الحكومة الإيرانية حاولوا اختراق حسابات البريد الإلكتروني الشخصية لموظفين في منظمة الصحة العالمية أثناء تفشي فيروس كورونا.Reuters
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خطر جسيم يحدق بالمخيمات الفلسطينية المكتظة إذا انتشر فيها كورونا
يلقي سكان في المخيمات الفلسطينية المكتظة باللائمة في مسؤولية عدم بذل ما يكفي من جهود للمساعدة في مكافحة انتشار فيروس كورونا على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي تعاني من شح السيولة، محذرين من خطورة انتشار عدوى الإصابة بالفيروس في مخيماتهم المزدحمة.Reuters
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فيديو: رئيس الفلبين يهدد بإطلاق النار على من يخرق الحجر الصحي
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وكانت السلطات حذّرت من أنّ مخالفة حظر التجواّل، قد تؤدّي بصاحبها إلى الحبس الفوري لمدّة قد تصل إلى سنة.
وبدأت شركات بتوصيل مياه الشرب والأدوية للمواطنين إلى منازلهم، ودعا الرزاز المواطنين الى ملازمة بيوتهم والبقاء فيها "وقائياً".
وسجل الأردن أول حالة وفاة بفيروس كورونا لامرأة في الثمانينيات من عمرها، وفق ما قالت وكالة الأنباء الأردنية على تويتر، الجمعة.
وسجل الأردن 280 حالة إصابة بكورونا تقريبا، حتى الآن.
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