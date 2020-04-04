هنية يبحث مع بري تأثير كورونا على مخيمات الفلسطينيين بلبنان

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365

بحث رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، السبت، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تأثير فيروس كورونا على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه هنية مع بري، بحسب بيان صادر عن حركة "حماس"، اطلعت عليه الخليج 365.

وناقش الطرفان "أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وضرورة توفير مستلزمات الوقاية من الإصابة بالفيروس لهم، إلى جانب تعزيز الجهد المشترك لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية للوباء".

كما بحثا تطورات وتأثيرات جائحة كورونا الإقليمية والدولية، وفق البيان.

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ونهاية مارس/ آذار الماضي، خصص هنية نصف مليون دولار أمريكي، لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان.

ويعيش نحو 174 ألف لاجئ فلسطيني، في 12 مخيما و156 تجمعا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية لعام 2017، في ظل ظروف إنسانية صعبة.

ووفق وزارة الصحة اللبنانية، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا، حتى صباح السبت، إلى 520 ، بينها 17 حالة وفاة.

وحتّى صباح السبت، وصل عدد المصابين بالفيروس حول العالم إلى مليون و117 ألفا و942 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات 59 ألفا و201 حالة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.