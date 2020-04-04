جوجل تتيح للسلطات الإيطالية ميزة خاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أتاحت شركة جوجل لإيطاليا، من ضمن 131 دولة، خرائط تحتوي على "بيانات مجهولة الهوية فيما يتعلق بالخصوصية" لحركات المواطنين.



ووفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية للأنباء، فإن هدف تجميع هذه البيانات هو "إظهار مدى ازدحام بعض الأماكن" و"ما الذي تغير نتيجة القيود" التي فرضتها السلطات الإيطالية على الحركة والأنشطة الإنتاجية غير الأساسية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ووفق محطة "سكاي نيوز 24" الإخبارية الإيطالية، تفيد بيانات 29 مارس/آذار الماضي بانخفاض حركة المواطنين في الصيدليات ومتاجر المواد الغذائية بنسبة 85%، وفي الحانات والمطاعم بنسبة 94%، وسائل النقل العام 87%.

وانخفضت الحركة في الحدائق العامة بنسبة 90%، وتقلص الحضور في أماكن العمل بنسبة 63%.

أعلنت إيطاليا، الخميس، تسجيل نحو 760 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13915.

وارتفع عدد الإصابات في البلاد بنحو 4668 حالة جديدة، لتصل الحصيلة إلى 115242 حالة.