شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يقيل مسؤولا بالمخابرات كان له دور في تحقيق مساءلته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أخطر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس بانه سيقيل المفتش العام للمخابرات الأمريكية الذي كان له دور في إجراء تحقيق مساءلة الرئيس العام الماضي.

وقال ترامب في رسالة إلى النواب الرئيسيين إنه يعتزم إقالة مايكل أتكينسون خلال 30 يوما موضحا أن "من المهم أن يكون لدى أكبر ثقة فيمن أعينهم كمفتشين عموميين".

وقرر أتكينسون أن تقرير الشخص الذي أفشى الأسرار موثوق به فيما وصفه بإساءة ترامب استخدام منصبه في محاولة التماس تدخل أوكرانيا في الانتخابات الأمريكية التي تجري في 2020 لمصلحته الشخصية.

وبعد جلسات حزبية مثيرة للجدل صوت مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون بمساءلة ترامب تمهيدا لعزله ولكن مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون برأ ساحته من هذه الاتهامات في أوائل فبراير شباط.

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