شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. حار نسبيا والرياح شمالية شرقية والسعودية 35 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السعودية 35 درجة مئوية ماتزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة تمتد إلى الطائف كذلك على منطقة الرياض وأجزاء من المنطقة الشرقية. وسماء صحو الى غائمة جزئياً على مناطق شمال المملكة. الامارات 36 درجة Advertisements سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 36°م وهي مشابهة ليوم أمس. سيكون الطقس ليلاً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 23°م وهي مشابهة لليلة أمس. الكويت 33 درجة مئوية نهارًا حار نسبيا والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة . ليلًا معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة

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