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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط قائد مركبة دهس رجلي مرور وتسبب في وفاة أحدهما بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
ألقت الجهات الأمنية القبض على قائد مركبة، دهس رجلي مرور أثناء أدائهما لعملهما، بإحدى نقاط التفتيش، غربي الرياض، ما أسفر عن وفاة أحدهما.
ووفق مصادر أمنية، فاجأ سائق مركبة، من نوع كابرس، كان يسير بسرعة عالية، رجلي أمن بمرور الرياض أثناء عملهما الجمعة بإحدى نقاط التفتيش غرب المدينة، مما أدى إلى دهسهما مباشرة وفر السائق هارباً من الموقع.
ونتج عن واقعة الدهس، وفاة رجل أمن وإصابة آخر بكسور متعددة ولا يزال يتلقى العلاج بأحد المستشفيات.
وأكدت المصادر أنه وبعد تمرير بلاغ الواقعة، باشرت الجهات الأمنية القبض على المتسبب.
وتمكن رجال الأمن من القبض على سائق المركبة في وقت قياسي، وبعد تفتيش المركبة عثر على زجاجة مسكر وحبوب مخدرة.
وتمت إحالة ملف القضية إلى النيابة العامة بحكم الاختصاص.
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