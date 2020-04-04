شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الإصابات بالفيروس.. وتشديد عربي تجاه إجراءات الحظر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

”الخليج 365”، وكالات

أعلن عدد من دول المنطقة، أمس الجمعة، ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، فيما واصلت الدول تشديد إجراءاتها الاحترازية لوقف تمدد الفيروس، حيث أعلنت وزارة الداخلية السعودية تقديم وقت بدء منع التجول في مدينة الدمام ومحافظتي الطائف والقطيف إلى الساعة الثالثة عصراً «بالتوقيت المحلي» وذلك اعتباراً من أمس الجمعة وحتى إشعار آخر، بينما مدد الرئيس الفلسطيني حالة الطوارئ في البلاد 30 يوماً، في حين أعلنت تونس عن حزمة مساعدات اجتماعية بقيمة 120 مليون دينار تونسي «نحو 41 مليون دولار أمريكي» للمتضررين من الوباء.

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، أمس تسجيل 154 حالة جديدة بكورونا، ليبلغ الإجمالي 2039 حالة، مشيراً إلى أن فحص المئات من مخالفي نظام الإقامة رفع أعداد الإصابات، مؤكداً أن إجمالي الوفيات بلغ 25 حالة.

إلى ذلك، تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعقيم المسجد الحرام بمعقمات صديقة للبيئة يومياً، حيث تم دعم إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام بعدد 3500 عامل و89 معدة تشارك في كل عملية غسل والتي تبلغ ست مرات يومياً ، إضافة إلى غسل السجاد مرة كل خمسة أيام.

وسجلت الكويت، أمس 75 إصابة في أعلى حصيلة في البلاد خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك عدد الحالات إلى 417 . وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ باسل الصباح أمس شفاء حالة واحدة جديدة ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت إلى 82 حالة.

وأعلنت سلطنة عمان، أمس تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي الى 252 حالة، فيما تماثلت 57 حالة للشفاء في حين توفيت حالة واحدة.

بدورها، أعلن البحرين، أمس ، تسجيل 29 إصابة جديدة بكورونا 22 منها لمواطنين قادمين من إيران.

وأعلنت قطر عن تسجيل 126 إصابة جديدة بكورونا.

اعتقال 22 شخصاً أقاموا صلاة الجمعة وفي الأردن، أكد مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية أمس تسجيل التزام كبير بحظر التجول الشامل الذي يستمر حتى صباح اليوم السبت.

وأعلن وزير الصحة سعد جابر رصد 21 حالة جديدة في ارتفاع ملحوظ ليصل الإجمالي إلى 299 إصابة وشفاء 45 شخصاً. واعتقل الأمن الأردني 22 شخصاً خرقوا الحظر بإقامة صلاة الجمعة في مدينة الرصيفة.

وأصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أمس، قراراً بتمديد الطوارئ في جميع الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوماً، لمواجهة كورونا، فيما أعلنت السلطة، أمس تسجيل 10إصابات جديدة ليصبح عدد الإصابات 171 .

بيروت تستقبل اليوم العائدين

وأعلن لبنان، أمس، ارتفاع عدد المصابين بكورونا الى 508 بعد تسجيل 14 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة . وتبدأ عملية إعادة المغتربين والطلاب اللبنانيين في الخارج، غداً الأحد ،حيث من المتوقع أن تصل إلى بيروت 4 طائرات من إفريقيا ومن الرياض.

سوريا لن تنجو من «كوفيد 19»

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ونفت منظمة الصحة العالمية صحة الأنباء المتداولة ،والقائلة إن المنظمة تتوقع إعلان سوريا «بلداً ناجياً» من كورونا خلال فترة 21 يوماً.

وبدأت السلطات السورية تطبيق حظر التجول في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في وقت ارتفع عدد المصابين ، إلى 16 إصابة، ووفاتين.

إجراءات مصرية مشددة للمتلاعبين بالأسعار

وأكدت مصر، عدم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من كورونا، وأن جميع الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى.

وأعلنت مصر، عن حزمة من الإجراءات المشددة، تصل إلى الحبس والغرامة للمخالفين لحظر التجول، أو التلاعب في أسعار السلع والعقاقير.

وأعلن السودان عن تسجيل حالتي إصابة بكورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 10.

بدوره، أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ عن حزمة من المساعدات بقيمة 120 مليون دينار تونسي «نحو 41 مليون دولار أمريكي» للمتضررين من كورونا، كما سترجئ دفع الأقساط لمدة ثلاثة أشهر لمن يقل دخلهم عن ألف دينار إضافة الى تخصيص مبالغ اضافية للمحالين على البطالة الفنية.

وأعلنت تونس تسجيل 40 إصابة جديدة ليرتفع اجمالي المصابين الى 495 .

ملاحقة 5098 مغربياً قضائياً

وأعلن المغرب أمس، تسجيل 3 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين إلى 47.

كما تم تسجيل 27 إصابة بالفيروس ليرتفع العدد إلى 735 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 34​​​.

وأعلنت النيابة المغربية ملاحقة 5098 شخصاً لخرقهم حالة الطوارئ .

أعلنت الجزائر ،أمس، ارتفاع الوفيات بكورونا إلى 105 حالات ،فيما زاد اجمالي الإصابات إلى 1171 حالة،بعد تسجيل 185 اصابة جديدة.الأمم المتحدة: ليبيا تواجه «كارثة إنسانية»

وحذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ليبيا من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد مع استمرار القتال وتسجيل إصابات بكورونا .

وأشارت المفوضية إلى أن تسجيل 11 حالات إصابة بالفيروس ووفاة حالة أخرى يُثير مخاوف في ليبيا التي تمتلك قطاعاً صحياً هشّاً واحتمالية انهياره .