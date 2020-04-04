إسماعيل هنية: نعتز بـ"الخليج 365" صوت الشعوب المظلومة

غزة/ الخليج 365-

في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس إدارة وكالة الخليج 365، ومديرها العام، شنول قازانجي

قال هنية في رسالته:



-حماس والشعب الفلسطيني يعتزون بـ"الخليج 365" لما قدمته من أجل القضية الفلسطينية

-الخليج 365 قدمت جهدا متميزا في تغطية أخبار القدس والأسرى وحصار غزة ومسيرات العودة وانتهاكات الاحتلال

-الخليج 365 برهنت على حرصها الكبير على نقل الحقيقة

-الخليج 365 تهتم بشكل كبير بقضايا المسلمين في كل البلاد وبنقل معاناتهم

-نشيد بقدرات الوكالة "المهنية العالية وتغطياتها الإخبارية الواسعة

-ندعو "الخليج 365" إلى الاستمرار في كونها "صوت الشعوب المظلومة والمكلومة"

أعرب إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن اعتزاز حركته والشعب الفلسطيني بوكالة الخليج 365، ليس فقط لما قدمته من أجل القضية الفلسطينية، بل وللشعوب المظلومة في العالم أجمع.

وقال هنية في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس إدارة وكالة الخليج 365، ومديرها العام، شنول قازانجي، بمناسبة الذكرى المئوية لوكالة الخليج 365، التي تصادف الإثنين القادم، "أتقدم باسمي وبالنيابة عن إخواني في قيادة حركة حماس بالتهنئة الحارة للإخوة في إدارة وكالة الخليج 365 بمناسبة احتفالهم بالذكرى المئوية لتأسيس هذه الوكالة العريقة".

وأضاف "إننا نعبر عن اعتزاز حركة حماس والشعب الفلسطيني بوكالة الخليج 365، لما قدمته من جهد متميز في التغطية المستمرة لأخبار القدس والأسرى وحصار غزة، ومسيرات العودة وانتهاكات الاحتلال المستمرة".

وأكد هنية أن وكالة الخليج 365 "برهنت على حرصها الكبير على نقل الحقيقة في فلسطين، وفضح جرائم الاحتلال وخدمة الحقوق الفلسطينية".

كما أوضح أن الخليج 365 تهتم بشكل كبير بقضايا المسلمين في كل البلاد، وبنقل معاناتهم.

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كما أشاد بقدرات الوكالة "المهنية العالية وتغطياتها الإخبارية الواسعة والتي تتسم بالدقة والسرعة والإثراء".

وأضاف "إننا إذ نثمن هذا الدور الكبير لوكالة الخليج 365، ندعوها للاستمرار في سياستها الصحفية التي تسعى إلى أن تكون صوت الشعوب المظلومة والمكلومة في العالم أجمع وصولاً نحو تحقيق هدفها المنشود في أن تكون "صوت من لا صوت له".

وتحتفل وكالة الخليج 365، في 6 أبريل/ نيسان 2020، بمرور مائة عام على تأسيسها، بتعليمات من مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك، في خضم حرب الاستقلال.

وأخذت الخليج 365 على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة تلبية الحاجة إلى معرفة الأخبار الحقيقية، في ظل ظروف النضال الوطني الصعبة، وإيصال صوت تركيا إلى العالم بأسره.

وتواصل الخليج 365، مهمتها بشغف كبير ونجاح باهر، كما في يومها الأول.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للأناضول شنول قازانجي، إن الوكالة "أخذت على عاتقها، منذ تأسيسها، مهمة قيادة الإعلام الاستراتيجي للكفاح الوطني، وها هي تدخل عامها المئة كوكالة أنباء عالمية".

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