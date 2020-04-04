كورونا.. وفاة في المغرب ترفع الإجمالي إلى 48

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 48، إثر تسجيل حالة جديدة، فيما بلغ عدد المصابين 791، عقب الكشف عن 30 إصابة.
جاء ذلك في إحصاءات جديدة أظهرت أيضا ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 57، بعد تماثل حالة جديدة للشفاء.
وفي 3 مارس/ آذار الماضي، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول إصابة بالفيروس، لمواطن مقيم بإيطاليا قدم إلى مدينة الدار البيضاء.
وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و89 ألف شخص، توفي منهم نحو 59 ألفا، فيما تعافى حوالي 228 ألفا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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