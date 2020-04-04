العراق.. إقليم كردستان يفرض حظر تجوال شامل 48 ساعة

بغداد / علي جواد / الخليج 365
أعلنت وزارة الداخلية في إقليم كردستان شمال العراق، الجمعة، فرض حظر شامل للتجوال 48 ساعة، اعتبارا من السبت، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وللمرة الأولى، تفرض سلطات الإقليم حظرا للتجوال يشمل المارة.
وقالت الوزارة في بيان: "سيمنع التجوال كليا حتى للمشاة لمدة 48 ساعة المقبلة".
وأضافت أن "القرارات الجديدة تتضمن منع قوات الأسايش (الأمن الداخلي) والشرطة والبيشمركة (قوات الإقليم) والجيش الاتحادي، من استخدام السيارات لخرق الحظر إلا إذا كانوا في واجب رسمي، وبخلافه سيتعرضون للمساءلة القانونية".
وأوضحت الوزارة أن "الأطباء ومنتسبي وزارة الصحة، لن يسمح لهم بالتجوال بالسيارات إلا إذا كانوا في دوام رسمي، وفق تصريحات رسمية، وإلا فسيتعرضون للمساءلة القانونية".
ويسري في إقليم كردستان، حظر على سير المركبات حتى 10 أبريل/ نيسان الجاري.
وفي وقت سابق الجمعة، قالت وزارة الصحة في الإقليم، إن إجمالي إصابات كورونا بلغت 208، بينها وفاتان و62 حالة تعافٍ.
فيما أعلنت وزارة الصحة العراقية، تسجيل 48 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 820، فيما بقيت الوفيات دون تغيير عند 54.
وحتى مساء الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و89 ألف شخص، توفي منهم نحو 59 ألفا، فيما تعافى 228 ألفا.
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