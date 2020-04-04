«التعليم» تعلن موعد الاختبارات في الجامعات

حددت الجامعات آلية تقويم الاختبارات النهائية وأكد وزير التعليم على ضمان العدالة في التطبيق بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات في ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا.

وتضمنت الآلية التأكيد على استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، ومنح الطالب والطالبة خيار الانسحاب عن مقرر، أو عدد من المقررات، أو الاعتذار عن الاستمرار في دراسة الفصل أو الانسحاب من الفصل للجامعات الحكومية والأهلية (منتظم/عن بعد/ انتساب) حتى يوم الخميس ١٤٤١/٨/٣٠هـ ولا يحتسب من رصيدهم.

واوضحت بان جميع الاختبارات لكافة أنواع التعليم (المنتظم/ عن بعد/ انتساب) ستعقد في الثالث من شهر رمضان، بإستثناء برامج الانتساب المطور فيعود الأمر للجامعات، وإذا لم تكن الظروف مهيئة لطلبة الانتساب المطور فيعطى الطالب والطالبة تقدير غير مكتمل ويعقد له اختبار بديل لاحقاً وفق الآلية.

وقالت: يكون توزيع الدرجات لهذا الفصل في الجامعات الحكومية والأهلية كالتالي:

‏٨٠ درجة للأعمال الفصلية، و ٢٠ درجة للتقييم أو الاختبار النهائي، مع فتح المجال للمقررات التي لها خصوصية معينة.

‏لا يدخل المعدل التراكمي لهذا الفصل الدراسي في احتساب الإنذار الأكاديمي للطالب والطالبة، ويعفى الطالب والطالبة من حرمان دخول الاختبار النهائي لكل مقررات هذا الفصل الدراسي.

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تفعيل خاصية تحليل درجة الطالب للفصول الماضية بصورة آلية من قبل عمادات القبول والتسجيل وتقنية المعلومات في الجامعات بما يخدم معدلهم التراكمي؛ فإن حصل على معدل لهذا الفصل يساوي أو أعلى من معدله فيسجل له وإن حصل على أقل فيحتسب ناجح/ راسب ولا تدخل في المعدل حتى لا يتضرر.

‏التعامل مع المقررات السريرية والعملية وفق المادة ٢٦ من لائحة الدراسة والاختبارات والتي تستثني مقررات الندوات والأبحاث والمقررات ذات الصبغة العملية من أحكام المواد ٢٢و ٢٣ و٢٤ أو بعضها.

التعامل مع المقررات التي لا يُعقد لها اختبارات فصلية أو نهائية مثل التدريب بتقييم الطالب والطالبة عن الفترة التي قضاها في التدريب، وعن فترة ما بعد التعليق بما يكلفون به، وأما مقررات مشاريع التخرج فيستمر الاستكمال مع أستاذ المقرر وتعقد لها اختبارات نهائية بالآلية المناسبة.

يسري على برامج السنة التحضيرية ما يسري على سنوات الدراسة الأخرى وللجامعة اتخاذ ما تراه مناسب في تحديد بعض مسارات السنة التحضيرية أو المقررات الدراسية الأساسية التي تستخدم لتخصيص الطالب والطالبة باعتماد نظام التقديرات، مع إعطاء الخيار في الاعتذار عن الاستمرار في الفصل.

يسري على برامج الدراسات العليا ما يسري على برامج الدراسات الجامعية (البكالوريوس والدبلوم) وللجامعات اتخاذ ما يرونه مناسباً في شأن تأجيل الاختبار الشامل في مرحلة الدكتوراه بحيث يعقد الاختبار في وقت لاحق ووفق الآلية المتاحة.