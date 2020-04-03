شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يتسبب في ظاهرة لم تحدث مُنذ الحرب العالمية الثانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوقع رئيس شبكة من العلماء تقدم بيانات عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أن تنخفض هذه الانبعاثات بأكبر قدر مُنذ الحرب العالمية الثانية هذا العام؛ بعدما أدى تفشي فيروس «كورونا» إلى توقف النشاط الاقتصادي تقريباً.
وقال روب جاكسون الذي يرأس مشروع الكربون العالمي الذي يقدم تقديرات سنوية لحجم الانبعاثات تحظى بمتابعة واسعة النطاق، إن إنتاج الكربون قد ينخفض بأكثر من 5% على أساس سنوي، وهو أول انخفاض مُنذ أن تراجع بنسبة 1.4% بعد الأزمة المالية في عام 2008.
وقال جاكسون أستاذ علوم نظم الأرض بجامعة ستانفورد في كاليفورنيا لـ«رويترز»: لن أندهش من رؤية انخفاض بنسبة 5% أو أكثر في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هذا العام، وهو شيء لم نشهده مُنذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وتابع: لا أعتقد أن سقوط الاتحاد السوفييتي ولا أزمات النفط أو المدخرات أو القروض المختلفة خلال الخمسين سنة الماضية قد أثرت في الانبعاثات كما تؤثر هذه الأزمة. وتمثل هذه التوقعات بارقة أمل في وسط الأزمة، فقد حذر علماء المناخ، حكومات العالم من أن الانبعاثات العالمية يجب أن تبدأ في الانخفاض بحلول عام 2020 لتجنب أسوأ آثار لتغير المناخ على الكرة الأرضية.
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