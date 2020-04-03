فرنسا: حبس رجل «بصق» على عناصر الدرك مدعياً إصابته بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حكم على رجل في غويانا الفرنسية، بالسجن 14 شهراً بعدما بصق على عناصر درك مدعياً أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد، على ما أفاد المدعي العام في كايين لوكالة «فرانس برس».

وكان عناصر الدرك، حضروا إلى منزل الرجل السبت، بعدما أبلغهم بأنه يعنّف والدته وشقيقته، في كورو في غربي هذه المنطقة الفرنسية.

وأوضح مصدر قضائي، أن الرجل «الذي بدا ثملاً»، راح يبصق على عناصر الدرك مدعياً أنه مصاب بفيروس كورونا.

ووضع الرجل في الحبس على ذمة التحقيق لمدة 48 ساعة، وأجري له فحص تبين بنتيجته أنه غير مُصاب بالمرض. وتمت محاكته فوراً وأودع السجن.

وتخضع غويانا الفرنسية، وهي منطقة شاسعة تمتد على أكثر من 83 ألف كيلومتر مربع شمالي البرازيل، لحظر تجول معمم من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحاً حتى 15 إبريل/نيسان لمكافحة انتشار الفيروس. وسجلت فيها 43 إصابة بالفيروس التي يبلغ عدد سكانها 300 ألف نسمة.