كورونا.. بدء عملية اجلاء المواطنين الأتراك العالقين في الجزائر

أنقرة/ الخليج 365

بدأت عملية اجلاء المواطنين الأتراك العالقين في الجزائر بسبب التدابير المتخذة ضد فيروس كورونا.

وذكر مراسل الخليج 365 نقلا عن مصادر تركية مطلعة، أنه تم البدء الجمعة، بعملية اجلاء نحو 1200 مواطن تركي عالق في الجزائر، عبر طائرات تابعة للخطوط الجوية التركية والجزائرية.

ومن المنتظر أن يصل 555 مواطنا تركيا الجمعة، إلى ولاية صمسون شمالي تركيا، على متن 3 طائرات تابعة للخطوط الجزائرية، قادمة من أجل نقل الرعايا الجزائريين من تركيا، الذين تتم استضافتهم في ولاية قره بوك.

ومن المقرر أن يتم اخضاع المواطنين الأتراك القادمين من الجزائر، للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

Advertisements

وسيتم استكمال اجلاء بقية الأتراك الموجودين في الجزائر ، عبر طائرات تابعة للخطوط التركية يومي السبت والأحد.

وتجري عملية اجلاء المواطنين الأتراك من الجزائر، عبر عمل مشترك لوزارات الخارجية والداخلية والصحة والنقل والبنى التحتية في تركيا، وتنسيق من قبل نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

وأعلنت السلطات الجزائرية، الخميس، إقامة جسر جوي لإجلاء قرابة 1800 مواطن من رعاياها العالقين في تركيا؛ جراء توقُف الرحلات الجوية بسبب تدابير الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن عملية الاجلاء ستتم وفق مخطط رحلات مُرتقبة على مدار ثلاثة أيام، من 3 إلى 5 أبريل/نيسان الجاري، على متن طائرات الخطوط الجوية الجزائرية (حكومية) والخطوط التركية.

وحتى صباح الجمعة، بلغ عدد المصابين بكورونا حول العالم أكثر من مليون و16 ألفا، توفي منهم أكثر من 53 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 213 ألفاً.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.