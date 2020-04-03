ليبيا.. "عاصفة السلام" تسقط 3 طائرات حربية تابعة لحفتر

أنقرة/ الخليج 365

تواصل قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، تكبيد خسائر فادحة لميلشيات حفتر، في إطار عملية "عاصفة السلام".

وأفاد مراسل الخليج 365، نقلا عن مصادر مطلعة، الجمعة، أنه جرى اسقاط 3 مقاتلات تابعة للميليشيات، فضلا عن تدمير العديد من الآليات والأسلحة الثقيلة، خلال العملية التي انطلقت قبل نحو أسبوع.

وأوضحت المصادر أن الطائرات الحربية الثلاثة التي تم اسقاطها من طراز "سوخوي -22".

كما لفتت المصادر إلى تدمير العديد من الدبابات والمدافع والعربات المدرعة والأسلحة الثقيلة والمواقع التابعة لميليشيات حفتر.

والخميس أعلنت قوات الحكومة الليبية، استهداف 3 ناقلات وقود كانت في طريقها لامداد ميليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت في بيان: "استهدف سلاح الجو الليبي 3 ناقلات وقود أخرى جنوب (مدينة) بني وليد (غرب)، كانت في طريقها لإمداد ميليشيات حفتر الارهابية جنوب العاصمة طرابلس".

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وأضاف أن قوات الوفاق استهدفت أيضا مخزنا للذخيرة و10 سيارات مسلحة جنوب شرق منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت شمال شرقي ليبيا.

كما أعلنت في وقت لاحق أن ضربة جوية لقواتها استهدفت تمركزات لمليشيات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، بمحيط بسرت(شمال شرق) وأدت لمقتل أكثر من 20 من قواته.



ورغم إعلانها، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، إلا أن ميليشيات حفتر، تواصل خرق التزاماتها بقصف مواقع مختلفة بالعاصمة".

وردا على ذلك، أطلقت حكومة "الوفاق"، المعترف بها دوليا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية، في 25 مارس الماضي.

وتنتهك قوات حفتر، بوتيرة يومية، وقف إطلاق النار عبر شن هجمات على طرابلس، ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ 4 أبريل/ نيسان 2019.



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