بسبب كورونا.. العراق يعلق عمل وكالة "رويترز"

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365



قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية (حكومية)، إيقاف ترخيص عمل وكالة "رويترز" في البلاد، على خلفية نشرها خبراً اتهمت فيه سلطات البلاد بإخفاء الأرقام الحقيقة لمصابي فيروس كورونا.

والخميس، نشرت وكالة "رويترز"، خبراً عن مسؤولين عراقيين، قالت فيه إن هناك آلاف الحالات المصابة بكورونا في العراق، وإن الحكومة أخفت الأعداد وطلبت من الكوادر الطبية عدم التحدث مع الإعلام حولها.

وقالت الهيئة في بيان، نشرته مساء الخميس، إن "رويترز خالفت لائحة قواعد البث الإعلامي، من خلال نشر أعداد للمصابين في العراق تنافي ما أعلنته منظمة الصحة العالمية".

وأضافت أن "تعاطي رويترز بهذه الطريقة مع الوضع العراقي يهدد الأمن المجتمعي ويعرقل الجهود الحكومية الكبيرة في مكافحة انتشار الفيروس، ويعطي صورة سلبية عن خلية الأزمة".

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وأشارت الهيئة أنها "قررت تعليق عمل الوكالة ثلاثة أشهر، وتغريمها 25 مليون دينار عراقي (نحو 21 ألف دولار)".

وتشير آخر الأرقام التي نشرتها وزارة الصحة أن عدد الإصابات بكورونا في العراق وصل إلى 772 حالة، و54 وفاة.

ولمنع تفشي الفيروس، اتخذ العراق تدابير عديدة، منها: حظر التجول، تعطيل الدراسة، إغلاق الأماكن العامة، كالمتنزهات والمقاهي ودور السينما والمساجد، ووقف الرحلات الجوية.

ويسري حظر للتجوال في العراق حتى 11 أبريل/نيسان الجاري؛ لاحتواء تفشي الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.