كافة المستشفيات بالمدينة تستقبل المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة

صرح المتحدث باسم صحة المدينة المنورة مؤيد أبو عنق،

أنه بناءً على توجيهات وزارة الصحة، وبناء على متابعة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، وسمو نائبة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل وحرصًا من مدير عام صحة المدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي، أن كافة أقسام الطوارئ والمراكز الصحية في المدينة المنورة سخرت لاستقبال المواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة للعلاج والكشف وتقديم كافة الرعاية الصحية لهم، وعلاجهم في حالة أصابتهم بفايروس كورونا، وقد طالب أبو عنق جميع المواطنين والمقيمين والمخالفين على عدم التردد في الكشف عن أنفسهم في حالة وجود أعراض، وأن عدم الكشف عن أنفسهم في حالة وجود أعراض يتسبب في أضرار صحية عليهم وعلى المجتمع المحيط بهم، وطالبت صحة المدينة المنورة من الجميع الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والتقييم الذاتي للخدمة عبر تطبيق (موعد) الذي يهدف لمعرفة الحالة الصحية والأعراض المبكرة.