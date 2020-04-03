اللوغاني: قرار الانضباط «صدمة» وسنصعّد موقفنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

وصف علي حسين اللوغاني رئيس شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء قرار لجنة الانضباط الذي صدر أمس الأول الأربعاء في ما يتعلق بحيثيات مباراتهم الدورية الأخيرة أمام بني ياس ضمن الجولة ال19 لدوري الخليج العربي، بالصادم لهم في كلباء والشارع الرياضي ككل، مشيراً إلى أن إدارة وجماهير النادي الأصفر لم تتوقع أن تأتي قرارات الانضباط مسار الشكوى بهذه الطريقة المجحفة.

وقال: نحن لا نُشكك في نزاهة لجنة الانضباط لكن هناك نقاط جوهرية قدمناها عبر محامي النادي الخاص وهي ليست متعلقة بمجريات مباراة بني ياس فحسب وإنما هناك جوانب أخرى متعلقة بحكم المباراة أحمد عيسى والمحادثات التي تمت بينه وبين حكام تقنية الفيديو «الفار»، لم يرد بشأنها رد من لجنة الانضباط، فضلاً عن نقاط أخرى متعلقة بمباريات سابقة تعرض فيها فريق اتحاد كلباء لظلم تحكيمي واضح ُخلال الموسم الكروي الحالي من نفس الحكم المذكور. إنها أمور قانونية ونحن في النادي نتقبل حكم لجنة الانضباط في عدم إعادة المباراة مسار الشكوى لكن في اعتقادي أن القضية لم تنته عند هذا الحد ويحق لنا الاستئناف والسير في الأمر إلى أبعد مدى حفاظاً على حقوق النادي.

يذكر أن فريق اتحاد كلباء يحتل المركز الحادي عشر في ترتيب أندية دوري الخليج العربي برصيد 16 نقطة.