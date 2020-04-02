جرجيس (تونس)/ هيثم المحضي/ الخليج 365
سجلت تونس، الخميس، وفاة جديدة بفيروس كورونا، رفعت إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 13.
وفي تصريح للأناضول، قال زيد العنز، المسؤول المحلي بإدارة الصحة (تابعة لوزارة الصحة) بمحافظة مدنين (جنوب شرق): "تم ظهر اليوم تسجيل حالة وفاة في مدينة جرجيس، لرجل يبلغ من العمر 69 عاما".
وأضاف أنه "جرى أخذ عينة للمصاب، وثبتت إصابته بكورونا منذ 5 أيام، قبل نقله إلى المستشفى في وقت سابق بعد تدهور صحته، ولكنه فارق الحياة ظهر اليوم".
وحتى مساء الأربعاء، أعلنت الصحة التونسية تسجيل 423 إصابة بالفيروس
وإجمالاً، تجاوز عدد المصابين بكورونا 960 ألفا حول العالم، توفي منهم نحو 50 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 203 آلاف.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. ارتفاع وفيات تونس إلى 13 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.