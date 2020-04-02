كورونا.. ارتفاع وفيات تونس إلى 13

جرجيس (تونس)/ هيثم المحضي/ الخليج 365

سجلت تونس، الخميس، وفاة جديدة بفيروس كورونا، رفعت إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 13.

وفي تصريح للأناضول، قال زيد العنز، المسؤول المحلي بإدارة الصحة (تابعة لوزارة الصحة) بمحافظة مدنين (جنوب شرق): "تم ظهر اليوم تسجيل حالة وفاة في مدينة جرجيس، لرجل يبلغ من العمر 69 عاما".

وأضاف أنه "جرى أخذ عينة للمصاب، وثبتت إصابته بكورونا منذ 5 أيام، قبل نقله إلى المستشفى في وقت سابق بعد تدهور صحته، ولكنه فارق الحياة ظهر اليوم".



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وحتى مساء الأربعاء، أعلنت الصحة التونسية تسجيل 423 إصابة بالفيروس

وإجمالاً، تجاوز عدد المصابين بكورونا 960 ألفا حول العالم، توفي منهم نحو 50 ألفا، فيما تعافى ما يزيد عن 203 آلاف.



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