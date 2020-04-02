رغم مخاوف كورونا.. أبل تعتزم طرح هاتف "آيفون 9" الجديد خلال أيام

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة أبل الأمريكية أبل تعتزم طرح هاتف "آيفون 9" الجديد خلال أيام

كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية أن شركة الأمريكية تعتزم طرح أحدث هواتفها خلال الأيام المقبلة.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تستعد "أبل" للكشف عن هاتفها الجديد "آيفون 9" في الخامس عشر من أبريل الجاري، ومن المتوقع أن يبلغ سعره 399 جنيه استرليني بما يعادل 500 دولار أمريكي، على أن يتوافر في الأسواق بشكل فعلي أمام المستهلكين بعدها بأسبوع واحد فقط.

وكانت "أبل" تعتزم الإعلان عن الهاتف الجديد يوم الحادي والثلاثين من مارس الماضي، لكن انتشار وباء "كورونا" والمخاوف التي تنتاب العالم هي التي دفعت الشركة إلى تأجيل الإعلان.

وبحسب "العربية، كشف المحلل المتخصص في قطاع التكنولوجيا، جون بروسيسور، أن شركة أبل قررت أخيراً أن تطرح الهاتف في شهر أبريل الجاري دون أي تأخير إضافي، على الرغم من الفوضى والمخاوف التي تسود الأسواق حالياً بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن المتوقع أن يأتي الهاتف الجديد بشاشة حجمها "4.7 بوصة"، ليكون بذلك أصغر بكثير من الهواتف الحالية التي يبلغ حجم شاشتها "5.8 بوصة" أو "6.5 بوصة".

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مقدم من: اخبار 24