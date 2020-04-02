عودة الدوري الإسباني في 1 يونيو القادم

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كشفت مصادر الخطة المؤكدة لاستئناف مسابقات الدوري الإسباني، حيث من المقررالعودة في 1 يونيو المقبل، على أن ينتهي بتاريخ 31 يوليو، كما يقام نهائي كأس الملك في الخامس من أغسطس المقبل.
وقالت المصادر بان الأندية ستحصل على راحة بعد انتهاء المنافسات عدة أسابيع قبل انطلاق الموسم الجديد.
وأكدت المصادر بإن رابطة الدوري الإسباني، الليغا، بعثت خطابات إلى أندية الدوري، تتضمن بروتوكولا يتعين على جميع الأندية اتباعه لعودة التدريبات مرة أخرى، تمهيداً لاستئناف المسابقة، حال النجاح في السيطرة على تفشي الوباء.
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