دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي هل تساعد الرطوبة العالية في القضاء على فيروس هل تساعد الرطوبة العالية في القضاء على فيروس كورونا

كشف علماء من جامعة ييل الأمريكية عن نسبة الرطوبة التي من الممكن أن تقلل احتمالية انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من شخص إلى آخر.

هل تقضي الرطوبة العالية على كورونا؟

وفي الدراسة التي أصدرها العلماء وتم إجرائها على فئران في المختبر، فقد وجدوا أن رطوبة الهواء التي تتراوح ما بين 40-60% تقلل من مخاطر انتقال الفيروس الخطير من شخص مصاب إلى آخر سليم.

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أما في حال وجود رطوبة أعلى أو أقل من تلك المحددة أعلاه، فإن خطر انتشار كورونا يتزايد.

الرطوبة وفيروس كورونا

وأوضح العلماء أن الرطوبة المنخفضة من المعروف أنها تؤثر بشكل سلبي على قدرات الجسم المناعية، لافتين إلى أن الهواء الجاف والرطوبة الزائدة فيه تساعدان على تفاقم حالة الغشاء المخاطي في الجهاز التنفسي العلوي.

وفي حالة الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو الربو، فمن الممكن أن يتفاقم لديهم المرض.

كما وجد العلماء أن الهواء البارد الجاف يساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد بين الناس، بينما على العكس فإن الحرارة والرطوبة المعتدلة تقلل من انتشاره.

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فيروس كوفيد-19

ورغم ذلك، إلا أن العلماء أشاروا إلى أن فيروس كوفيد-19 من الممكن أن ينتقل من شخص إلى آخر في أي وقت من السنة، سواء عن طريق الاتصال المباشر أو من خلال لمس الأسطح الملوثة التي تحتوي على كميات كافية من الجسيمات الفيروسية.

وبهذا الشأن، نصح العلماء بضرورة الالتزام باحتياطات السلامة والوقاية مهما كامت الظروف، وأهمها غسل اليدين باستمرار والابتعاد عن الأشخاص المصابين، لضمان عدم الإصابة بالفيروس.المزيد:

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