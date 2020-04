دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady مقارنة بين كاميرا فيلم نيجاتيف 8×10 وكاميرا ميديوم فورمات بوضوح 150 ميجابكسل

قام مصور المناظر الطبيعية Joe Cornish مؤخرًا بترقية مستشعر كاميرته Phase One IQ4 150MP وكان مهتماً بالخروج واختبار الكاميرا بطرق مختلفة، احدى الافكار التي خطرت له هو مقارنة الكاميرا مع كاميرا فيلم نيجاتيف مع فيلم 8 × 10 لرؤية النتائج عند الطباعة، وقد كان الامر مفاجئاً. © القيادي مقارنة بين كاميرا فيلم نيجاتيف 8×10 وكاميرا ميديوم فورمات بوضوح 150 ميجابكسل

قام المصور Al Simmons بالتجول برفقة المصور الفوتوغرافي James Fortune

الذي تصادف وجود كاميرا نيكون D850 معه والتي تمكنا من ادخالها في الاختبار.

تم أستخدم كاميرا فيلم Toyo 810MII مع عدسة Schneider 110mm Super Symmar XL

لمحاولة مطابقة مجال رؤية مستشعر IQ4 150MP على كاميرا Phase XT

وعدسة Rodenstock Digaron HR 23mm، هذه زوايا رؤية متشابهة جدًا

كما سترى في الصور التجريبية. * اقرأ ايضاً | الاعلان عن Phase One XT كاميرا ميديوم فورمات صغيرة الحجم

تم التقاط أول صورة في منطقة Glencoe Lochan، إفي الاسفل ستشاهد الصورة

كما تم التقاطها باستخدام كاميرا IQ4 150MP متبوعًا بالصورة من كاميرا فيلم 8×10،

تم استخدام كاميرا Toyo 810MII مع فلتر متدرج.

– صورة كاميرا IQ4 150 ميجابكسل

– صورة كاميرا فيلم Toyo 810MII

فيما يلي منطقة مكبرة لنقطة التركيز لكل من الكاميرات بمخطط أحمر:

– تفاصيل كاميرا IQ4 150MP

– تفاصيل كاميرا 8 × 10 Velvia 50

الاختبار التالي في قمة جلينكو، في الاسفل الصور التي التقطت باستخدام الكاميرات:

– صورة كاميرا IQ4 150 ميجابكسل

– صورة كاميرا فيلم Toyo 810MII

تظهر في صورة كاميرا الفيلم التظليل من الفلتر، ولكن إذا نظرت إلى المخطط الأحمر

بالقرب من منتصف الصورة الذي اجريت فيه المقارنة ستشاهد الفرق بين الكاميرات.

– صورة IQ4 150 ميجابكسل

– صورة Toyo 810MII

– كاميرا نيكون D850 مع عدسة 14-24 مم

للحصول على فكرة أفضل إذا كنت على شاشة أصغر، تم بتكبير المنطقة حول علامة الطريق.

– صورة IQ4 150 ميجابكسل

– تفاصيل Toyo 810MII

– تفاصيل نيكون D850 مع عدسة 14-24 مم

قبل أن تقول أن صور نيكون أو Phase One ليست حادة، هذا لأنه تم زيادة حجم

الصور بشكل كبير من أجل المقارنة مع فيلم 8×10، إليك الصور الخام من الكاميرتين:

– صورة IQ4 150MP

– صورة نيكون D850 مع عدسة 14-24 ملم

© alqiyady مقارنة بين كاميرا فيلم نيجاتيف 8×10 وكاميرا ميديوم فورمات بوضوح 150 ميجابكسل * الصورة الاخيرة في المقارنة بين كاميرا فيلم وكاميرا ميديوم فورمات

– صورة IQ4 150 ميجابكسل

– صورة Toyo 810MII

المنطقة الحمراء صغيرة جدًا في هذه المقارنة ولكن نأمل أن تتمكن من رؤيتها،

فيما يلي محتويات المنطقة من كاميرا Phase One ومن ثم الكاميرات الاخرى:

– كاميرا IQ4 150 ميجابكسل

– كاميرا Toyo 810MII

– تفاصيل نيكون D850 مع عدسة 14-24 مم

ومرة أخرى، إليكم نسخة تم تكبيرها قليلاً لإظهار الاختلافات في التفاصيل الدقيقة.

© alqiyady مقارنة بين كاميرا فيلم نيجاتيف 8×10 وكاميرا ميديوم فورمات بوضوح 150 ميجابكسل * خلاصة مقارنة كاميرا فيلم مع كاميرا رقمية

باختصار فإن نظام فيلم 8 × 10 يتفوق على كاميرا Phase One في الحصول

على التفاصيل، ولكن ما لم تكن تطبع بعرض أكثر من ثلاثة أمتار فلن تكون مرئية.

الأكثر من ذلك، أصبح نظام كاميرات Phase One متكاملاً بعض الشيء الان،

مع شاشة العرض المباشر ومعدل الإطارات السريع ونظام التركيز والمدى الديناميكي

والانحرافات اللونية القليلة والغالق الالكتروني، هناك أسباب قليلة جدًا تجعل أي شخص

عاقل يريد العودة واستخدام فيلم 8 × 10 بدلاً من ذلك.

التصوير فن وليس علم، ويقوم العديد من الأشخاص باختياراتهم للكاميرات

بناءً على العملية الابداعية لديهم مع مراعاة بعض الامور الجانبية.

