كورونا.. ليبيا تعلن شفاء أول إصابة

وليد عبد الله / الخليج 365



أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الخميس، شفاء أول إصابة بفيروس كورونا، وفق إعلام محلي.



وقال مدير المركز (حكومي) بدر الدين النجار، إن نتائج التحليل التي أخذت حديثا من المصاب الأول بالفيروس جاءت سلبية.



وأضاف النجار لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، أن كل الحالات المسجلة لدى المركز وضعها مستقر، والإجراءات في التعامل معهم ممتازة، والوضع في تحسن مستمر والتجهيزات مطمئنة.



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والأربعاء، أعلن المركز، في بيان، ارتفاع عدد إصابات كورونا في البلاد إلى 9.



وحتى صباح الخميس، أصاب الفيروس قرابة 937 ألفا حول العالم، توفي منهم أكثر من 47 ألفا، فيما تعافى نحو 195 ألفا.

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