قوات "الوفاق" تستهدف 3 شاحنات إمداد عسكري لمليشيات حفتر

وليد عبد الله / الخليج 365



أعلنت قوات الحكومة الليبية، الخميس، أن سلاح الجو استهدف 3 شاحنات جنوب طرابلس، تحمل إمدادات ذخائر وقذائف مدفعية وصواريخ غراد تابعة لمليشيات خليفة حفتر.



وأضافت قوات الوفاق، في بيان نشرته عملية "بركان الغضب" على فيسبوك، أن الشاحنات كانت في طريقها لدعم مليشيات حفتر الإرهابية، جنوب مدينة بني وليد.



وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الخليج 365 بأن محور المشروع وصلاح الدين جنوبي طرابلس، شهد مواجهات عنيفة استمرت حتى فجر الخميس، وأن أصوات المدفعية والانفجارات سمع صداها بشكل واضح.

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كما ذكرت صفحة "بركان الغضب"، أن مدنيين اثنين لقيا مصرعهما جراء قصف نفذته مليشيات حفتر، الأربعاء، استهدف مطار معيتيقة الدولي ومحيطه بعدة صواريخ.

ويعد مطار معيتيقة أحد أبرز الأماكن المستهدفة من جانب حفتر، بحسب بيانات سابقة لقوات الوفاق.



وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، التي ينازعها حفتر على الشرعية والسلطة.





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