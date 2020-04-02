«دبي للاستثمار» تعفي متاجر «ذا ماركت» من إيجار 3 أشهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت العقارية للاستثمار، أحد المشاريع المشتركة لدبي للاستثمار، والتي تعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، عن الإعفاء من الإيجار لمدة 3 أشهر لمستأجري التجزئة في «ذا ماركت»، مركز التسوق الواقع في «جرين كوميونيتي» ضمن مجمع دبي للاستثمار.

وتماشياً مع الجهود الحالية الهادفة للسيطرة على الفيروس، ومساعي ومبادرات إدارات مراكز التسوق في الدولة للتخفيف من آثاره، طلبت «العقارية للاستثمار» من التجار إغلاق محالهم مؤقتاً، التزاماً بالإجراءات الوقائية التي أطلقتها الهيئات الحكومية المعنية.

وقال الدكتور راشد عبدالله الحجي، المدير العام للعقارية للاستثمار: «نقدم من خلال ذا ماركت، تجربة تسوق تلبي احتياجات السكان في مجمع دبي للاستثمار، لكن خلال هذه الظروف تأتي الصحة والسلامة للجميع من عملائنا ومستأجرينا في مقدمة اهتمامنا. يمثل المستأجرون العامل الأول لنجاحنا، ونظراً للإغلاق المؤقت، فقد أعلنا عن هذه المبادرة لدعمهم بشكل مباشر. وتعمل فرق إدارة المركز بشكل وثيق مع المستأجرين للوقوف على أوضاعهم، وبذل كل جهد ممكن للتخفيف من تأثير الأوضاع الراهنة، حتى نتمكن سوياً من تجاوزها وعودة الأعمال إلى مسارها المعتاد».

وكانت الشركة قد نفّذت العديد من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، مثل حملات التوعية وعمليات التطهير والتعقيم المنتظم، لاحتواء الفيروس والحد من انتشاره قبل الإغلاق المؤقت للمركز.

وتتولى فرق العقارية للاستثمار وإدارة مركز التسوق، المراقبة المستمرة للوضع من خلال التواصل مع المستأجرين، والوقوف على وجهات نظرهم بصورة دائمة، والتأكيد على الالتزام تجاه دعمهم لتحقيق النجاح.